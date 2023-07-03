SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından MYO akademisyenlerine yönelik, ‘Uygulamalı 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı Proje Yazma Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), meslek yüksekokulları akademisyenlerine yönelik olarak ‘Uygulamalı 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı Proje Yazma Eğitimi’ düzenledi. Eğitimde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Avni Önder Hanedar ve SUBÜ TTO uzmanları deneyimlerini paylaştı. Eğitime ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, MYO akademisyenlerine yönelik proje yazma eğitimlerinin nitelikli bilimsel araştırma projelerinin hazırlanmasına ve disiplinlerarası araştırmaların yapılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, üniversite lokalinde gerçekleştirilen eğitimde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ile TTO Müdürü Prof. Dr. Murat Çankaya da yer aldı.