Myanmar’da etkili olan Mocha Kasırgası’nda can kaybı sayısı 41’e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Myanmar’da hafta sonundan bu yana etkili olan Mocha Kasırgası’nda bilanço artıyor. Ülkenin batısındaki birçok bölgenin sular altında kaldığı Arakan eyaletinde, şuana kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yerel yetkililer, 100’den fazla kişinin kayıp olması nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Kasırganın vurduğu bölgelerde, hatların hasar görmesi sonucu elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetli fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesinin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Arakan eyaletinin başkenti Sittwe’de iletişim hatlarının onarılması için çalışmaların sürdüğü, cadde ve sokakların temizlendiği ifade edildi.