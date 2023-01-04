Myanmar’da askeri yönetim, ülkenin 75. bağımsızlık günü dolayısıyla 7 bin 12 mahkuma af çıkarıldığını açıkladı.

Myanmar’da askeri yönetim, ülkenin 75. bağımsızlık günü dolayısıyla 7 bin 12 mahkuma af çıkarıldığını açıkladı.

Myanmar Devlet İdare Konseyi (SAC) Başkanı General Min Aung Hlaing, ülkenin 75. bağımsızlık günü dolayısıyla 7 bin 12 mahkum hakkında af kararı alındığını duyurdu. Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, kararın cinayet, tecavüz, yasa dışı örgüt kurma, patlayıcı bulundurma, silah, uyuşturucu, yolsuzlukla bağlantılı suçlardan hüküm giyenleri kapsamadığı belirtildi. Ülkede ayrıca, hapiste bulunan bazı mahkumların cezalarını altıda birinin indirildiği ifade edildi.

Af kararı kapsamında siyasi tutukluların serbest bırakılıp bırakılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Myanmar’da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi darbenin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti.

Myanmar’da 2021 ve 2022 yıllarında 239’u yabancı olmak üzere 59 binden fazla mahkum için af kararı çıkmıştı.