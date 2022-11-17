Myanmar cuntası, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi’nin eski danışmanı Avustralyalı Ekonomist Sean Turnell dahil yaklaşık 6 bin mahkuma yönelik af çıkardı.

Myanmar cuntası, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi’nin eski danışmanı Avustralyalı Ekonomist Sean Turnell dahil yaklaşık 6 bin mahkuma yönelik af çıkardı.

Myanmar’da 1 Şubat 2021’de yapılan askeri darbenin ardından Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Kyi dahil binlerce kişiyi tutuklayan askeri cunta Myanmar Ulusal Zafer Günü nedeniyle yaklaşık 6 bin kişiye yönelik af çıkardı. Ordudan yapılan açıklamada af kararına tabi olan isimler arasında Suu Kyi’nin eski danışmanı Avustralyalı Ekonomist Sean Turnell, İngiltere’nin eski büyükelçisi Vicky Bowman ve eşi Myanmarlı Sanatçı Htein Lin’in yanı sıra ABD vatandaşı Kyaw Htay Oo ve Japon Gazeteci Toru Kubota’nın da yer aldığı bildirildi. Toplamda 5 bin 98 erkek ve 676 kadın mahkumun serbest bırakılacağı öğrenildi.

Darbe karşıtı sivil hükümetten açıklama

Myanmar’da sivil hükümet olarak bilinen darbe karşıtı Ulusal Birlik Hükümeti’nin (NUG) temsilcisi Htin Linn Aung ise af kararını "göz boyama" olarak niteledi. Linn Aung, bu tarz eylemlerle cuntanın uluslararası kamuoyunu olumlu yönde değiştiğine inandırmaya çalıştığını belirterek, dünyaya "temkinli olma" çağrısında bulundu.

Cunta demokrasiye darbe vurmuştu

Myanmar’da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi dahil binlerce kişiyi tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti.