Myanmar’daki cunta yönetimi, askeri darbeye karşı çıkan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve destekçilerinin sosyal medya gönderilerini beğenenlerin veya paylaşanların 3 ila 10 yıl arası hapis ile cezalandırılacağını açıkladı.

Myanmar’daki cunta yönetimi, askeri darbeye karşı çıkan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve destekçilerinin sosyal medya gönderilerini beğenenlerin veya paylaşanların 3 ila 10 yıl arası hapis ile cezalandırılacağını açıkladı.

Myanmar’da 1 Şubat 2021’de ordunun darbe yapmasının ardından kontrolü ele alan cunta yönetimi, demokrasi yanlısı muhalif kesimler üzerindeki baskısını artırdı. Ordu Sözcüsü Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, cunta karşıtı organizasyonlara sosyal medya aracılığıyla destek verenlerin cezalandırılacağını bildirdi.

Askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti’ni (NUG) ve Myanmar Halk Savunma Gücü’nü "terörist" gruplar olarak niteleyen Min Tun, sosyal medya aracılığıyla bu organizasyonlara destek verenlerin terör eylemlerini doğrudan veya dolaylı olarak desteklemiş sayılacağını ifade etti. Cunta muhaliflerine gözdağı veren Min Tun, "Facebook’taki ’beğen’ düğmesine tıklamak veya NUG ve destekçisi silahlı grupların ve sempatizanlarının gönderilerini paylaşmak 3 ila 10 yıl hapis cezasına yol açabilir" dedi.

NUG’nin 1.32 milyon takipçisi var

Myanmar’da askeri darbeye karşı çıkan NUG’un sosyal medya platformu Facebook’ta 1.32 milyon takipçisi bulunuyor. Ordunun hedefindeki bir diğer örgüt olan Halk Savunma Gücü’nün ise eski lider Aung San Suu Kyi’nin görevden alınarak tutuklandığı Şubat 2021 darbesinin ardından orduya karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Devrik lider Suu Kyi 20 yıl hapse mahkum edilmişti

Myanmar’da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de yönetime el koyan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivilin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı. Darbeden bu yana tutuklu bulunan Suu Kyi ise, şimdiye dek kapalı kapılar ardında gerçekleşen duruşmalarda farklı suçlardan 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Suu Kyi’nin tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 150 yılı aşkın hapse mahkum edilebileceği belirtilmişti.