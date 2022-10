Söz yazarlığıyla adından sıkça bahsettiren müzisyen Bayram Can, müzik sektöründe yenilikçi çalışmalara ihtiyacın olduğunu söyledi.

Kendisi ve farklı sanatçılar için söz yazarlığı yapan müzisyen Bayram Can, şarkı sözü yazarlığının önemine değindi. Sektörde yenilikçi ve özgün şarkı sözlerinin eksik olduğunu düşündüğünü kaydeden Can, söz yazarlığıyla bunu doldurmaya çalıştığını ifade etti. Söz yazarlığı konusunda birçok kişiyi örnek aldığın aktaran Bayram Can, bir şarkı için en önemli iki hususun şarkının sözleri ve bestesi olduğunu bildirdi. Can, “Bu nedenle her iki kısımda da titiz bir çalışma sergilenmelidir. Şarkının özgün olmasına söz ve besteye önem vererek destek sunabilirsiniz” dedi.

“Müzik sektörü gelişmeye açık bir sektördür”

Şarkı sözü yazarken dikkat edilmesi gereken belli başlı hususların olduğuna dikkat çeken Can, “Müzik sektöründe başarılı çalışmalarda bulunan birçok insan var, örnek aldığım kişiler de var. Ben kendi tarzımı oluşturdum. Deneyimlerimizden şarkı sözleri ürettim. Sistemli bir çalışma gerçekleştiriyorum ve ortaya özgün şarkı sözleri çıkıyor” diye konuştu.

Müzik sektörünün gelişmeye çok açık bir sektör olduğunu anlatan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müzik sektörü gelişmeye açık bir sektör. İçinde bulunduğumuz ortamın daha çok gelişmesini istiyorsak çeşitli konulara özen göstermemiz gerekiyor. Şarkı sözü yazarken yenilikçilik ön planda olmalıdır. İzmir’de yaşıyorum, yaşadığım şehir bana bu konuda tüm ilhamları sunuyor.”