Yaşar Üniversitesinin 2022-2023 akademik yılı üniversite birincisi müzik bölümü öğrencisi Özüm Bağtaş oldu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde klasik keman eğitimini birincilikle tamamlayan Bağtaş, "8 yaşındayken öğretmenlerim ve ailemin yönlendirmesiyle kemana başladım. Müziği meslek olarak seçmiş olmam benim için çok doğru bir karardı. Ailem mühendislerden oluşuyor, ben müzisyen olarak fark oluşturdum" dedi.

Keman eğitimine 8 yaşında öğretmenleri ve ailesinin yönlendirmesiyle başlayan Yaşar Üniversitesinin 2022-2023 akademik yılı üniversite birincisi Özüm Bağtaş, liseyi Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinde okudu. Lisede Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü hedefleyen Bağtaş, hedefini tutturup tam burslu olarak klasik keman eğitimine başladı. Müzik eğitimine devam ederken 1 yıl önce arkadaşları Rüya Aydın ve Ozan Çimen ile birlikte, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Pınar Dinçer’in yönlendirmesiyle; keman, piyano ve çellodan oluşan Trio Musius Oda Müziği Grubu adı altında konserler vermeye başladı. Birçok konser veren oda müziği grubu, mayıs ayında 36. Uluslararası Üniversite Müzik Festivaline (International University Music Festival-FIMU) Türkiye’den davet alan tek grup olarak Fransa’da konser vermeye hak kazandı. Yaşar Üniversitesini okul birincisi olarak tamamlayan Bağtaş, "Üniversitemin çok güçlü ve donanımlı bir eğitim kadrosu olduğunu düşünüyorum. Akademisyenlerimizin hepsi kendi alanlarında çok başarılı ve aktif müzisyenler. Onlardan çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Benden sonra gelecek öğrenciler için de başarılar diliyorum. Kesinlikle Yaşar Üniversitesini öneriyorum" dedi.

Yaşadığı mutluluğu ve gururu dile getiren Bağtaş, "Üniversite birincisi olmayı beklemiyordum. Çok gururlandım ve mutlu oldum. Müzik bölümümüz çok başarılı ve bunu bu şekilde göstermek çok güzel oldu. Müzik küçüklüğümden beri içinde olduğum ve sevdiğim bir sanat dalıydı. Bunu mesleğe çevirmeye karar verdim ve çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hem mesleğimi çok seviyorum hem de bu işte iyi olduğumu düşünüyorum. Ailem de benimle çok gururlandı. Onlar her zaman beni destekledi. İlkokuldaki müzik öğretmenlerim benim müziğe yeteneğim olduğunu aileme söylemişler ve ailem de beni müzikle daha iç içe olmam konusunda beni yönlendirdi. 8-9 yaşlarımda keman çalmaya başladım. Ailemde hiç müzisyen yok. Daha çok mühendisler var. Babam makine mühendisi, kardeşim de mühendislik okuyor. Ailede fark oluşturdum. Hayalim yüksek lisans yapıp akademisyen olmak. Akademide ilerlerken bir yandan da aktif müzisyen olarak orkestralarda çalıp konser vermeye devam etmek istiyorum" diye konuştu.