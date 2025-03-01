Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan ikinci müzik sınıfının açılış töreni, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Valiliği’nin himayelerinde yürütülen BİL-EN programı çerçevesinde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaymakam Tuncer, törende yaptığı konuşmada, ilçede ikinci müzik sınıfının açılışının, devletin eğitime verdiği önemi ve ilçenin sanata olan inancının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Tuncer, "Müzik, medeniyetlerin ortak dilidir. İnsanı insan yapan değerlerinden biri, yüreklere dokunan bir köprüdür. Bu sınıf, yalnız bir eğitim alanı değil, aynı zamanda gönlünü müziğe veren herkes için bir yuva ve ilham kaynağı olacaktır" dedi.

Kaymakam Tuncer, İlçe Kaymakamlığı’nın destekleriyle yapılan bu tür yatırımların, öğrencilerin düşünme becerilerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak açısından oldukça kıymetli olduğunu ifade etti. Ayrıca müzik sınıfının, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Açılışın ardından öğrenciler tarafından gerçekleştirilen konser, etkinliğe renk kattı. Öğrenciler, yeni müzik sınıfında seslendirdikleri şarkılarla izleyicilerden büyük beğeni topladı.