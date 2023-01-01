Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde aldıkları kurs ile gitar çalmayı öğrenen öğrenciler, sene sonlarında düzenlenen konserlere hazırlanıyor.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde aldıkları kurs ile gitar çalmayı öğrenen öğrenciler, sene sonlarında düzenlenen konserlere hazırlanıyor.

Kulp’ta görev yapan müzik öğretmeni Ümmü Gülsüm Şahin eşliğinde gitar çalmayı öğrenen öğrenciler, farklı yaş grubunun kursa katılımıyla eğlenceli anlar yaşıyorlar.

Kulp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan gitar kursu; lise, ortaokul, ev hanımları ve farklı meslek dallarından öğrencilerin hobi edinme merkezi oldu. İlçeye gitar çalma aşkını aşılamak isteyen müzik öğretmeni Ümmü Gülsüm Şahin, öğrencileriyle sene sonlarında düzenlenen konsere hazırlanıyor.

4 yıla yakın ilçede müzik öğretmenliği yaptığını söyleyen Şahin, enstrüman çalmayı öğrenmenin yaşı olmadığını ifade etti.

“Gitar eğitimi görenler 7 ile 40 yaş aralığında”

Halk Eğitimi Merkezi çatısında 7 ile 40 yaş grubu arasına gitar kursu verdiğini dile getiren Şahin, “3 senedir Halk Eğitimi Merkezi çatısı altında gitar kursu veriyorum. Kursumuzda eğitim görenlerin yaş aralığı 7 ve 40 yaş aralığındadır. Aynı zamanda lise ve ortaokul öğrencilerinin de katılımı oluyor. Öte yandan ev hanımlarından da birkaç kişi olmak üzere öğrencilerimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz gelip gitar çalmayı ve bir hobi edinmeyi öğreniyor. Gitar kursumuzda aktif olarak öğrenilen bilgilerle sene sonlarında düzenlenen konserlere çıkıyoruz. Bu hizmeti sağlayan Halk Eğitimi Merkezi müdürümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Boş zamanlarını merkezde gitar çalarak değerlendirdiğini söyleyen 10. sınıf öğrencisi İrem Tunç, bir insanın mutlaka hobilerinin olması gerektiğini ifade etti.

Tunç, “Boş zamanlarımda ne yapacağımı düşünürken halk eğitimi merkezilerinde düzenlenen kurslara gitmeye karar verdim. Halk eğitimi merkezinde hem voleybol hem de gitar kursuna gidiyorum. Halk eğitimi merkezinde öğrendiğim gitar kursunda gayet iyi ilerlediğimi düşünüyorum. İyi ki buraya geldim diyorum. Arkadaşlarıma da gitar çalma hobilerinin olmasını tavsiye ediyorum. Sadece gitar kursu için değil halk eğitim merkezlerindeki birçok kurslardan yararlanmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Güzel sanatlar lisesine hazırlık yapıyorum”

Müziğin ruhun gıdası olduğunu söyleyen 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Sude Naz Yakut ise şöyle konuştu:

“Gitar kursuna gelmemdeki amaç müziği sevdiğimden dolayıdır. Öte yandan güzel sanatlar lisesine hazırlanmak amaçlı da ön hazırlık olmuş oluyor bana. Arkadaşlarıma da gitar çalmayı ve buna benzer hobilerinin olmasını öneriyorum.”