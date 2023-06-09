Hayat boyu öğrenme haftası çerçevesinde, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenleri tarafından konser verildi.

Bozüyük Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatroda gerçekleşen “Yaza Merhaba” konserinde farklı dallarda 30 parça seslendirildi. Konserin bir bölümünde sahneye çıkan BŞEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Tuncay Dağlı ve Kamerunlu öğrencilerin söyledikleri parçalar konsere ayrı bir renk kattı. Yoğun katılım olduğu konser izleyicilerden tam not aldı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Müdür Yardımcısı Aysel Oğul, müzik dolu keyifli bir akşam yaşatan öğretmenlere ve müzisyenlere teşekkür ederek konserde sahne alan öğretmenlere günün anısına plaket verdiler. Oyun havası ile sona eren konserde, izleyenler sahneye inerek doyasıya eğlendiler.