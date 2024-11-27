Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere eğlence programı düzenlendi. Müzik öğretmenleri tarafından verilen konserde öğretmenler de gönüllerince bir akşam yaşadı.

Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen eğlence programında okullarda görevli müzik öğretmenleri birbirinden güzel parçaları hem çalıp hem de seslendirirken programa katılan öğretmenler ve aileleri de gönüllerinde bir akşam geçirdi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri kapsamında ilçemizde görev yapan değerli öğretmenlerimizin birbirini tanıması, kaynaşması ve moral motivasyonunu artırarak daha verimli çalışmalar yapması için ’Öğretmen Günü Gecesi’ düzenledik. Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirdiğimiz etkinliğe okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleri katıldı. Müzik öğretmenlerimizin çalıp söylediği türküler, salonu dolduranlar tarafından büyük beğeni topladı. Öğretmenlerimiz gönüllerince eğlendi. Programda görev alan müzik öğretmenlerimize, salonu bize tahsis eden Sarıgöl Belediyemize teşekkür ederiz." dedi.