Eskişehir’de bir ilkokulda görev yapan müzik öğretmeni Ebru Kapaklıkaya’nın, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü için hazırladığı beste, beğeni topladı.

Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kapaklıkaya, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için beste hazırladı. Sözü ve müziği kendisine ait olan bestesi ile dinleyenleri mesteden Ebru öğretmen, "Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu olarak Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ulusumuza, okulumuza ve öğrencilerimize güzel bir anı bırakmak istedik. Başta okul müdürümüz Ahmet Kocabey ve okul idaresine, tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize emekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Daha önce 23 Nisan’da ’Atam Gamzelerimde’ şarkısını hazırlayan Ebru Kapaklıkaya’nın, 10 Kasım, Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günler için de beste yazdığı öğrenildi. Ülke genelinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet’in 100’üncü yılında müzik öğretmeni çıkarılan ’Yüzyıllar Yaşa Cumhuriyet’ parçasında şu ifadeler yer alıyor:

"Atatürk demek özgürlük demek, Yüzyıllar yaşa Cumhuriyet, Şarkılarla, şiirlerle, bayrağımla göklerde, Yüzyıllar yaşa Cumhuriyet. 29 Ekimden sonsuzluğa, Eanetin minicik kalbimde Atam, Özgürlüğün yakıştığı bu yüce vatan benim, Sımsıkı sımsıkı sarılacağım. Yüz yıl değil bin yılda geçse senin izinde, Yılmadan durmadan yürüyeceğim"