Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen “Müzisyenlerde Omurga Sağlığı Konferansı” Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen “Müzisyenlerde Omurga Sağlığı Konferansı” Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansta Deniz Demirasal tarafından “Direct Dynamic” programı anlatıldı. Program sonrası öğrenciler ile uygulama yapılan konferans, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Hem müzisyen hem de milli sporcu olan Deniz Demirasal öncelikle katılımcılara özgeçmişi hakkında bilgiler verdi. Yarışmalardaki performansını artırmak için pilates dersleri almaya başladığını dile getiren Demirasal insan anatomisi hakkında da çeşitli bilgiler aktardı. Gerçekleştirilen söyleşinin ardından konukların da katılımları ile hem öğretici hem eğlenceli bir pilates çalışma yapıldı.