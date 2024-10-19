Biruni Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, müzik aleti çalmanın ve müzik yapmanın demans hastalarının zihinsel fonksiyonlarını olumlu etkilendiğini söyledi.

Biruni Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, dünya nüfusunun yaşlanmasıyla nörobilişsel bozuklukların önümüzdeki yıllarda görülme sıklığının artacağını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya çapında 55 milyon insanın demans hastası olduğunu ve bu rakamın 2030’da 75 milyona ulaşacağını aktaran Prof. Dr. Talip Asil, 2030 yılında ise her 3 saniyede bir insanın demans hastası olacağının altını çizdi.

“Tedavide ilaçların yanında müzik de yer alacak”

Son 30 yıldır yapılan araştırmalarda müzikal uyarıların demans hastalığında önemli bir rol oynadığını ve bilişsel işlevlere olumlu katkısının bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Talip Asil, şunları kaydetti:

“Son zamanlarda, bilişsel uyarım ve eğitim için yeni teknikler ortaya çıktı. Müzikal uyarıların, bilişsel uyarımın ayrılmaz bir parçası olarak kullanımı son 30 yıldır bir araştırma nesnesi olarak giderek daha fazla önem kazandı. Müziğin beyin üzerinde çok çeşitli etkileri bulunuyor. Müzik aleti çalmanın veya doğrudan müzik yapmanın olumlu etkisinin çok daha fazla olduğu görülüyor. Yaşlılık döneminde bile müzik öğrenimi bilişsel işlevlerin gelişimine katkı sunuyor. Özellikle erken evrede yer alan demanslı hastalarda müziğin iyileştirici etkisi daha yüksek. Önümüzdeki yıllarda standart ilaç tedavilerinin yanında bilişsel uyarıcı terapiler (müzik) çok daha fazla yer bulacak.”