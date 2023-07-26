Hacılar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde müzik kursları başladı. İlçede yaşayan 7’den 70’e geniş öğrenci yaş aralığına sahip müzik kurslarında katılımcılar hem öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyor.

Kültür ve sanat alanında vatandaşlara destek olan Hacılar Belediyesi, yeni dönemde müzik kurslarını başlattı. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gitar, bağlama, piyano ve ritim olmak üzere 4 branşta müzik öğretmenleri tarafından ücretsiz verilen müzik kurslarında, vatandaşların kendilerini geliştirmeleri aynı zamanda yeni hobi ve beceri edinmeleri hedefliyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Vatandaşlarımızın boş vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmeleri ve yeni beceriler edinmeleri amacıyla bu dönemde müzik kurslarımızı açtık. Her yaştan vatandaşımızın kurslarımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnunuz. Müzik kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.