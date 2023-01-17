Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin’e sahip olan ve 1980’li yılların sonlarından itibaren “müzik kenti” kimliği ile ön plana çıkmaya başlayan Kuşadası, 2022 yılı boyunca gerçekleşen birbirinden önemli ve kaliteli müzik organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle kentin dört bir yanından notalar yükseldi. İki yıllık pandemi döneminin ardından düzenlenen konserler hem sanatseverlerin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin’e sahip olan ve 1980’li yılların sonlarından itibaren “müzik kenti” kimliği ile ön plana çıkmaya başlayan Kuşadası, 2022 yılı boyunca gerçekleşen birbirinden önemli ve kaliteli müzik organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle kentin dört bir yanından notalar yükseldi. İki yıllık pandemi döneminin ardından düzenlenen konserler hem sanatseverlerin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası’nın 1986 yılında ilk kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması ile başlayan müzik serüveni sürüyor. Türkiye’nin pop müzik alanındaki ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’den aldığı güçle rotasını müziğe çeviren Kuşadası, Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından yeniden müzikle anılan bir kent haline geldi.

Altın Güvercin 25’inci kez kanatlandı

6 yıllık aranın ardından 2019 yılında yeniden kente kazandırılan ve bu yıl 25’inci kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması hem kentte hem de pop müzik dünyasında büyük heyecan oluşturdu. Düzenlendiği yıllar boyunca Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Cem Karaca, Suavi, Eda Özülkü, Işın Karaca gibi pek çok önemli ismi müzik dünyasına kazandıran Altın Güvercin Beste Yarışması düzenlendiği son 4 yılda bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Kuşadası’nın tanıtımına da büyük katkı sağlayan dev organizasyon kapsamında düzenlenen konserler kente büyük canlılık getirdi.

Notalar sokaktan yankılandı

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, kentin farklı noktalarında 4 gün boyunca gerçekleşen konserlerle renklendi. Türkiye’nin ilk tematik sokak festivali olan organizasyon “Müzik Sokakta” başlığı altında Türkiye’de dünyanın sevilen sokak müziği sanatçılarını ağırladı. Festivalde dünyaca ünlü sokak müziği grubu Light in Babylon İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda unutulmaz bir konser verdi. Festival boyunca Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Rembetiko Müzik, Kerimcan Temel, Yusuf Gülerhepşen, Emre Dinler, Sercan Özkaratufan, Ege Kabalak, Melih Gezmen, Rumeli Bandosu, Lefkoşa Ritmorkestra Grubu, BateBumbo, Violinist Kate dönüşümlü olarak performans sergiledi. Çeşitli dans grupları tarafından sergilenen gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Maffy’nin adı Caz günlerinde ölümsüzleşti

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde yaz sezonu boyunca, dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısına düzenlenen Maffy Kuşadası Caz Günleri, Temmuz ayında Türkiye’de caz davulunun öncülerinden olan Ferit Odman konseri ile başladı. Maffy Caz Günleri çerçevesinde düzenlenen 14 konseri 4 bin kişi izledi. Caz Günleri kapsamında Sibel Köse Quintet, Hayati Kafe, Sardinia Crossing Jazz Ensemble, Alain Jean Marie ve Denise King gibi ünlü caz sanatçıları ve gruplarının Kervansaray ve Güvercinada’da gerçekleşen konserleri caz severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Unesco Mirası Güvercinada’dan yaz boyunca müzik sesleri yükseldi

Kuşadası, yaz boyunca caz müziğin önemli isimlerinin yanı sıra “Güvercinada Dinletileri” adıyla düzenlenen caz ve klasik müzik konserlerine de ev sahipliği yaptı. Haziran ayında Dilek Sert Erdoğan konseri ile başlayan Güvercinada Dinletileri, Meltem Ege, Önder Focan, Flapper Swing gibi önemli isimleri ağırladı. Genç Sanat Dinletileri adıyla gerçekleşen ve genç sanatçıların sahne aldığı klasik müzik konserleri ise büyük ilgi gördü. Bu çerçevede İspanya Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nda solist olarak çalmaya hak kazanan ilk Türk keman virtüözü olan Ilgın Top, Kuşadılarla buluştu.

Türkiyenin Müzik Platformu Number 1’dan Plaj Partileri

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı plajlarında düzenlenen plaj partilerine ilgi yoğun oldu. Tatilciler, plajlara kurulan sahneden gerçekleşen DJ performansları ve Yılmaz Morgül, Sultan Bozkurt, Merve Yalçın, Berkay Altunyay gibi sevilen sanatçıların verdiği konserler eşliğinde şarkı söyleyip dans ederek eğlendi.

Kuşadalılar yeni cazibe merkezinde konsere doydu

Kuşadası Belediyesi tarafından Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen konserler ise kente büyük bir coşku getirdi. Son iki yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa da can suyu olan Balıkçılar Meydanı konserleri çerçevesinde Melek Mosso, Harun Akın gibi ünlü isimler sahne alırken Kuşadası Kent Orkestrası ise sergilediği muhteşem performanslarla coşkuyu zirveye taşıdı.