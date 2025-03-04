Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen 9. Tematik Kış Kampları etkinliği ile Türkiye’nin dört bir yanından 140 öğrenci ağırladı.

Sekiz farklı temada düzenlenen kamplar kapsamında Bilişim ve Yapay Zeka Kampı için 44 farklı ilden gelen 140 öğrenci, Türkiye’nin en donanımlı bilim merkezlerinden biri olan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde bir araya geldi.

Öğrenciler merkezde yer alan Temel Bilimler, Uzay ve Havacılık, Çevre ve Yenilenebilir Enerji, İklim Değişikliği, Yapay Zeka ve Dijital Yaşam sergi alanlarında bulunan etkileşimli düzenekleri deneyimleyen gençler, bilimsel konuları eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

Programın sonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından gönderilen özel hediyeler, öğrencilere takdim edildi.

Yapay zeka eğitimiyle geleceğe hazırlık

Bilim merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Teknogaraj Akademi, öğrencilere Yapay Zekâ Teknolojisi, Modeller ve Araçlar, Açık Kaynak Yapay Zeka Modelleri, Yerelde Yapay Zeka Modeli Çalıştırma ve Özelleştirme konularında eğitimler sundu. Katılımcılar, yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitimlerin ardından düzenlenen canlı müzik, öğrencilerin hem bilim hem de sanat dolu bir gün geçirmelerini sağladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlik, gençlerin keyifli vakit geçirmesine katkı sundu.