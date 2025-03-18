Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında üç önemli etkinliğe ev sahipliği yaparak teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirdi.

Bilim ve teknoloji haftasında YAZEK 1’inci Teknoloji Gecesi, Ramazan CodeCamp ve Türkiye’de ilk yüz yüze KiCad Eğitimi yapılarak katılımcılara hem teknik bilgi hem de ekip çalışması konusunda değerli deneyimler sunuldu.

Katılımcılar teknoloji haftasını eğitimlerle geçirdi

İlk etkinlik 7 Mart’ta iftarla başlayıp 8 Mart’ta sahurla tamamlanan YAZEK 1’inci Teknoloji Gecesi’ydi. Teknoloji geceleri Yazek Yapay Zeka Kulübü tarafından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ)’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere Python 101 eğitimi verildi ve öğrendikleri bilgileri kullanarak bir GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) projesi geliştirdiler. Teknolojiye olan ilgileri ve üretkenlikleriyle dikkat çeken öğrenciler, ortaya koydukları projelerle etkinliğin başarısını taçlandırdı.

GİBTÜ Mühendislik Topluluğu ile birlikte düzenlenen Ramazan CodeCamp da yine Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında gerçekleşti. İftarla başlayıp sahurla tamamlanan bu etkinlikte de öğrencilere yine Python 101 eğitimi verildi.

KiCad Eğitimi ise Badi Gaziantep Üniversitesi Topluluğu ve Teknogaraj iş birliğiyle Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde yapıldı. Katılımcılar, elektronik tasarım süreçlerinde yetkinlik kazanarak şematik tasarım, çok katmanlı PCB düzenleme, 3D görselleştirme ve otomatik yönlendirme gibi konularda deneyim sahibi oldu. Açık kaynak tabanlı KiCad platformunun sunduğu imkanlar sayesinde, elektronik tasarım dünyasında önemli bir adım atıldı.