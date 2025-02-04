Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yarıyıl tatilinde hizmet verdiği müzeleri ile ağırlığı öğrencilerin yer aldığı 11 bin 978 ziyaretçiye kapılarını açtı.

Genç dostu ödüllü öğrenci dostu şehir Kayseri’nin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet verdiği kurum ve kuruluşlarla gençlere dokunmaya devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile her daim öğrenci ve gençlerin yanında olan, proje, uygulama ve yatırımları ile onların daha donanımlı olmasını hedefleyen büyükşehir belediyesi, bünyesinde hizmet veren Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nde, ağırlığı öğrencilerden oluşan toplam 12 bin civarında vatandaşı konuk ederek, onları kent tarih ve medeniyetine ilişkin bilgilendirdi. Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı, nakdi destek, kurumlarından indirim, ulaşımda kolaylık gibi pek çok proje ve uygulamaya imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan müzeleri, kursları, sosyal yaşam merkezleri ve spor tesisleri ile de onların yanında yer almaya gayret gösteriyor. Zorlu bir ilk dönem eğitim öğretim faaliyeti sonucunda sömestir tatiline ulaşan öğrenciler ile vatandaşlar, zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip kadim kent Kayseri’nin özelliklerini, hizmet veren müzeleri ziyaret ederek öğrendiler.

Toplam 16 günlük yarıyıl tatilinde başta öğrenciler olmak üzere 12 bin civarında ziyaretçi, söz konusu 3 müzeye yoğun ilgi gösterdi.