Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde Müzeler Haftası’nı kutladı.

Anadolu Üniversitesi Müzeler Haftası’nı kutlamak için Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde etkinlik düzenledi. Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Pehlivan Yılmaz “Meyve Sepeti” tekniği ile öğrencilere müze ile ilişkili kavramlar temelinde drama etkinliği yaptırdı. Öğretmen Sema Aksoy Ünalan ise öğrencilere müzenin tarihçesi, müzelerin kültürel miras eğitimi ve önemi hakkında bilgi verdi.

“Bu tür çalışmalar artacak”

Müzelerin ve müze eğitiminin eğitim-öğretim süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, geçtiğimiz Ekim ayında sosyal bilgiler öğretmenleri ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Öğrencilerle Geçmişin Peşinde” adlı TÜBİTAK 4004 projesinin bu konuda bir başlangıç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dinç, okul, üniversite ve müzeler ile öğrenci, öğretmen, akademisyen ve müze çalışanları arasındaki iletişim ve ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla bu tür çalışmaların hem sayı olarak artırılabileceğini hem de niteliklerinin geliştirilebileceğini belirterek Müzeler Haftasını öğrencilerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.