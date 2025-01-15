Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Müzelerde Sanat Buluşması Projesi" ile çocuklar sanatla tanışıp, yeni dünyalarını keşfetmeye devam ediyor.

Çocukların sanata olan ilgisini artırmayı ve onların hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje, şehir merkezinden ilçelere yayılmaya devam ediyor. Proje kapsamında çocukların çeşitli sanat dallarını daha yakından tanımaları ve deneyimlemeleri için çeşitli müzelerde atölye çalışmaları düzenleniyor.

Müzeler aracılığıyla çocuklara sanatı sevdirme amacı taşıyan projeye ilk olarak Kent Müzesi ve Alaçam Mübadele Müzesi ev sahipliği yaptı. Ardından Bafra Tütün Müzesi’nde çocuklarla buluşan sanat atölyesi büyük bir ilgiyle karşılandı. Bafra Tütün Müzesi’nde gerçekleştirilen seramik atölyesinde çocuklar hem toprakla hem de sanatla buluşma fırsatı buldu. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde seramik yaparak üretkenliklerini ortaya koyarken seramik sanatını da daha yakından tanıma şansı elde ettiler. Bu deneyim ile çocuklar yalnızca bir sanat dalını öğrenmekle kalmayıp yeteneklerini keşfederek yeni dostluklar kurdukları keyifli bir gün geçirdi.

Müzelerde Sanat Buluşması projesiyle yılsonuna kadar en az 2 bin çocuğun sanatla buluşmasını öngörüyor. Ayrıca farklı müzelerde ve çeşitli etkinliklerle devam edecek bu projeyle, çocukların sanata olan ilgisinin artırılması ve onların estetik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.