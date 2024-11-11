Aksaray’da tadilat için müzenin çatısına kurulan portatif yük asansörünün devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Aksaray Müzesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müze çatısında tadilat çalışması yapan M.Ö. ve V.C. inşaat malzemelerini portatif yük asansörüne yükledi. İşçiler malzemelerle birlikte yukarıya çıkarken asansör bilinmeyen bir nedenden devrildi. Devrilen asansörle birlikte 2 işçi de aşağıya düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer işçiler hemen yaralı arkadaşlarına müdahale ederken, müze yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 işçi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.