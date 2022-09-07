Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı kültürel miras verilerini açıkladı. Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı. Kültürel Miras İstatistiklerinde 2020-2021 yıllarında yaşanan Covid-19 salgını sürecinin etkisi görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı kültürel miras verilerini açıkladı. Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı. Kültürel Miras İstatistiklerinde 2020-2021 yıllarında yaşanan Covid-19 salgını sürecinin etkisi görüldü.

Müze sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 5,1 artarak 519 oldu. Müzelerin 210 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 oldu. Müzelerdeki eser sayısı 3 milyon 719 bin 409 oldu.

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 719 bin 409 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 301 bin 789 olurken bu eserlerin yüzde 87,4’ünün envanterinin yapılmış olduğu görüldü. Özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,2 artarak 417 bin 620 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,2’si sikke, yüzde 27,3’ü arkeolojik materyal, yüzde 6,9’u etnografik materyal, yüzde 3,6’sı tablet oldu.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2021 yılında yüzde 69,0 artarak 23 milyon 245 bin 317 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 71,6’sı Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 672 bin 796 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 41,6 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 46,4 artarak 6 milyon 609 bin 937 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 1 milyon 799 bin 388 oldu.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 119 bin 253 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 854 ile İstanbul olurken, 7 bin 754 ile İzmir ve 4 bin 778 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 22 bin 233 oldu. Sit alanlarının yüzde 96,8’ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Milli parkların sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 46 olurken, milli park alanı yüzde 0,1 artarak 908 bin 543 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı yüzde 4,0 artarak 260’a yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 1,9 artarak 109 bin 638 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anı tı sayısı yüzde 0,9 azalarak 114 oldu.