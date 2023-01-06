Afyonkarahisar’da yapımı devam eden müze inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar’da yapımı devam eden müze inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte açılması planlanan, birçok uluslararası örnekten esinlenerek inşa edilen müze inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın tamamlanması ile müzenin bölgenin en büyüğü ve kendi içinde birçok ilki barındıracağı kaydedildi. Vali Yiğitbaşı’na incelemelerinde protokol üyeleri de eşlik ederken, inşaatı yapan müteahhit firma yetkilisi Vali Yiğitbaşı’na bilgi verdi.