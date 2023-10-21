Zonguldak’ın 60 yıl önce lokanta ve düğün salonu olarak hayata geçirilen restoranın yıkılmasının ardından Fransa’dan gelen bir gurbetçi, 22 yıl sonra aynı ismi yaşatmak için kolları sıvadı. Restorana restoranın eski fotoğraflarını asan işletmeci, Fransa’dan getirttiği antikaları da sergiliyor.

Zonguldak sahil bandında 1963 yılında yapılan düzenleme ile iskeleye belediye tarafından lokanta ve düğün salonu yapıldı. Halit Sürmen’in işletmecisi olduğu düğün salonuna Sürmen’in soyadı verildi. 2001 yılına kadar hizmet veren yapı, yeni bir sahil düzenlemesi çerçevesinde yıkıldı.

Şehrin simge yapılarından biri olan restoran, Fransa’dan gelen Hasan Keşli tarafından aynı isimle yeniden açıldı. Keşli, isim patentini aldığı restoranın içerisini ise önceki restoranın yapımından yıkımına olan süreçteki fotoğraflarını astı. Keşli, Fransa’da oluşturduğu antika koleksiyonunu da restoranında sergilemeye başladı. Fransa’dan 1700’lü yıllarda üretilen saatin yanı sıra tablo, gramafon, vazo, seramik ürünlerin yer aldığı antikaları sergileyen Keşli, müşterilerine taş plaktan müzikler de çalarak unutulmak anlar yaşatıyor.

Çalışmak için gittiği Fransa’da uzun yıllar kaldıktan sonra döndüğü memleketinde böyle bir restoranı yaşattığını ifade eden Keşli şöyle dedi.

"Çalışmak amaçlı Fransa’ya yerleştim. Orada tekstil işinde uğraştım. Yıllar sonra kendi memleketimde bir işletme açmak istedim. Şu anda gördüğünüz işletmeyi hazırlamış oldum. Bu arada Fransa’da bir hobi oluşturmuştum. Antika üzerine. Antika işini çok severim. Oradaki birikimlerimi hazırladığım koleksiyonumu Zonguldak’taki restoranıma taşımak istedim. Zonguldak halkı böyle antika işine uzak olduğu için görenleri gerçekten hayrete düşürüyor. Güzel bir koleksiyona sahibim. Koleksiyonumda hatta 1790’larda yapılma kurmalı cep saati var. Restoranımızı antikalarla güzelleştirmeye çalıştık. Zonguldak’ın eski Sürmen restoranının fotoğraflarını bir bölüme koyduk. Eski Sürmen restoranda hatırası olanlar bu fotoğrafları görünce eski hatıralarını canlandırıyor. Hepsi o günleri bana anlattılar. Yine Fransa’da 1930’lu yıllarda yapılan bir gramafon da restoranımızda yer alıyor."