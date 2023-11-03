Samsun Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Muzaffer Önder, vefatının 18. yılında büstü ve mezarı başında anıldı.

1989-1999 yılları arasında 10 yıl Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum Muzaffer Önder için ismini taşıyan parkta anma programı düzenlendi. CHP Samsun İl Başkanlığı’nın düzenlediği törende Muzaffer Önder’in büstüne çelenk konuldu.

Törende konuşan CHP Samsun İl Başkanvekili Uğur Ekinci, “Bugün burada halkçı belediyecilik anlayışını en iyi şekilde yürüten ve Ankara’da da Samsun’u temsil eden Muzaffer Önder’i anmak üzere toplandık. Samsun Muzaffer Önder’i unutmadı, unutmayacak ve unutturmayacaktır. Bizden sonra da arkadaşlarımız Önder’in yaptığı çalışmaları hiçbir zaman unutmayacak” dedi.

Törene ayrıca ilçe başkanları, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Muzaffer Önder Parkı’nda düzenlenen törenin ardından grup, Muzaffer Önder’in Bafra Kolay Mahallesi’nde bulunan mezarına hareket ederek burada da bir anma töreni gerçekleştirdi.