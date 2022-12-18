Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, “Oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele veriyorlar” dedi.

Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, “Oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele veriyorlar” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, “Bugün ki maç bizim için birçok anlamda çok önemli ve değerliydi. Kazanmamız noktasında uzun süredir yaşadığımız sıkıntıyı kısmen bir şekilde rahatlamaya dönüştürecektik. Onun için çok mutluyum. Oyuncularım aslında son 6-7 maçtır çok iyi oynuyorlar. Bazı maçlarda istediğimiz skoru elde edemedik. Son periyotta özellikle Gençlerbirliği ve Altınordu maçlarında bu skoru elde ettik” dedi.

Maçta iyi performans gösterdiklerini belirten Bilazer, “Geçiş anlamında geniş alanda çok etkili olabilecek bir takımdı Altınordu, bunun için çok fazla alan bırakmamız lazımdı. Özellikle gerinin markajı top daha çok bizde olacaktı bunu ön görüyorduk. Bu tarz durumlarda tehlikeli taraf rakip topu kaptığı anda geçişte yakalanmaktı bunun için de gerekli çalışmaları yaptık. Önemli olan gol yedikten sonra vereceğim reaksiyondu ve takım iyi bir reaksiyon gösterdi. Skoru dengeledik önemli bir dakikada. İkinci yarı gole kadar birçok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. 2-1 olduktan sonra biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu belki maçı daha farklı kazanabilirdik. Bu konuda her maçta aynı sıkıntıları yaşadık. Bunun için daha çok çalışmamız lazım. Topa daha çok sahip olup daha doğru paslarla skoru arttıracak alanları yakaladık ama maalesef artıramadık. Oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele veriyorlar” şeklinde konuştu.