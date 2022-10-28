Erzurumspor FK, Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekibin kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanda motivasyonlarının yüksek olduğu görüldü. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer ise takımın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor FK, Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekibin kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanda motivasyonlarının yüksek olduğu görüldü. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer ise takımın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor FK, 30 Ekim Pazar günü saat 16.00’da kendi evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekibin yaptığı idmanlarda motivasyonunun yüksek olduğu görülürken oyuncular Eyüpspor maçı için sıkı çalışmalar yaptı. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular 5’e 2 top kapma ve taktik çalışmalar yaptı. Öte yandan takımın son durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, güzel bir oyunla maçı kazanmak istediklerini belirtirken her zaman Erzurumspor’un en büyük gücü olan taraftarı da tribünlerde görmek istediğini söyledi.

“Umarım iyi bir maç olur ve sahadan 3 puan ile ayrılan taraf biz oluruz”

Altay maçında istedikleri oyun seviyesine biraz daha yaklaştıklarını kaydeden Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Hazırlıklarımız güzel devam ediyor. Eyüpspor bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Şuanda ligin lideri olarak ilk sırada bulunuyorlar. Kendi sahamızda oynayacağımız bir maç ve oldukça iyi hazırlık süreci geçiriyoruz. Son dönemlerde puan anlamında kazandığımız maçlar oldu ama oyun anlamında istediğimiz seviyeyi yakalayamamıştık. Altay maçında enerji anlamında biraz daha iyi durumdaydık. Bu seviyeyi biraz daha yukarı çekmemiz lazım Eyüpspor gibi takımlara karşı kazanmak istiyorsak daha önce yaptıklarımızın üzerine koyarak ilerlememiz gerekiyor. Bu hafta oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir maç olur ve 3 puanla sahadan ayrılan taraf biz oluruz” açıklamalarında bulundu.

“Takımın motivasyonu yerinde”

Evinde 3 puan kazanarak yola devam etmek istediklerini söyleyen Bilazer, “Takımın motivasyonu şuanda oldukça iyi durumda. Geçen hafta Altay maçında 3 puana yakın olan taraf bizdik. Bu duruma bizim için kaybedilmiş 2 puan olarak bakıyoruz ama takımın o maçta hissettirdiği şeyler güzeldi. Önceki maçlarda oyun anlamında istediğimiz seviyeye çıkamadığımız anlar oldu. Altay maçı bizim sezon başında olan enerjimize ve seviyemize döndüğümüzün bir göstergesidir. Bu nedenle Eyüp maçı bizim için daha farklı bir maç olacak. Rakibin durumu da bir motivasyon aracı bizim için. 3 puanı almak ve istediğimiz oyunu oynamak ve yola devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ligi ilk 2 içerisinde bitirmek istiyoruz”

2-3 seri maç kazandıkları takdirde üst sıralara yerleşebileceklerini de belirten Bilazer, “Erzurumspor bu sezon biraz daha farklı bir sezona başladı. Erzurumspor’un bu ligde her zaman amacı şampiyon olmaktır. Olamaz ise en kötü ihtimal Play-off’tur. Bununla birlikte hem kısa hem de uzun vadede planlar yapmamız gerekiyor. Takımı ileriye taşımak ve kulübün geleceği için bunu yapmamız gerekiyor. Şuan ki puan durumu bizim için yeterli değil. 10 puanımız var bakıldığı zaman daha fazla puanımız olabilirdi ama olmadı. Yukarıyla aramızda çok puan farkı yok ve daha ligin 10’ncu haftasındayız. 2-3 tane seri maç kazandığımız takdirde yukarıya yerleşebiliriz ve bizde bu şekilde kendimizi üst sıralara taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. İlk 2 içerisinde ya da Play-off içerisinde ligi bitirmek istiyoruz” dedi.

“Erzurumspor’un tarihi boyunca en büyük gücü taraftar olmuştur”

Bu sezon Erzurumsporlu taraftarların çok sağduyulu olduğunu ve bu şekilde devam etmeleri gerektiğini ifade eden Bilazer, “Bu sene taraftarımıza ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Bu takım kendi sahasında berabere kaldığı maçlarda taraftar takımı tribüne çağırdı ve tebrik etti. Bodrum maçında geri düşmemize rağmen ki maçı kaybettik. Buna rağmen taraftarlarımızın sağduyulu yaklaşımları oldu. Ufak tefek şeylerde oluyor ama bunda da bir sıkıntı görmüyoruz. Taraftar her zaman takımının iyi mücadele etmesini ve kazanmasını ister. Bu sene dediğim gibi taraftarımız oldukça sağduyulu ve bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Tribüne gelip bizi desteklemelerini istiyoruz. Bu durumda sonuna kadar oyuncularımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Bazen saha içerisinde istediğimiz şeyler olmuyor. Karşımızda birde rakibimiz oluyor. Rakiplerinde dönem dönem gücü oluyor. Son ana kadar oyuncuları hem bireysel hem de takım olarak desteklemeleri bizim içinde çok önemli. Erzurumspor’un tarihi boyunca en büyük gücü taraftar olmuştur. Gelecek zamanlarda da bu durum böyle olacaktır. Bu enerjiyi ve sinerjiyi sahaya doğru yansıttığımız zaman onlar tribünde biz saha içerisinde daha güzel olacak. Umarım bu maçta bu şekilde olur taraftarımız sahada bizi sonuna kadar desteklesin ve iyi bir maç olsun. Umarım maçın sonunda hep beraber istediğimiz sonucu alarak stattan sevinerek ayrılırız” şeklinde konuştu.