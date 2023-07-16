Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 600 metrekarelik alandaki muz ağaçları zarar gördü.

Yangın, saat 10.30 sularında Koru Mahallesi Fidanlık mevkiinde bulunan muz bahçesinde meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaşların erken bildirmeleri sonucu yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler tarafından bahçede yapılan soğutma çalışması ile yangın tamamen söndürüldü.

Yangında 600 metrekarelik alandaki 15-20 adet muz ağacının zarar gördüğü kaydedildi. Ekipler meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlattı.