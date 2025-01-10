Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (MUYOM) aracılığı ile her yaştan ve her kesimden bireyler için çeşitli eğitimler düzenliyor.

Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden ve destekleyen; kaliteli, erişilebilir ve kapsayıcı eğitim programlarıyla yıl boyu kursiyerleriyle buluşan MUYOM, çağa ayak uyduran vizyonuyla tüm ilgililerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

MUYOM, son olarak düzenlediği ‘Akademik Çalışmalar İçin Yapay Zekâ Araçlarının Kullanımı Eğitimi’ ile akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin akademik araştırma, analiz ve yazma süreçlerinde verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Hicret Yaman eğitmenliğinde gerçekleşen kursta, üretken yapay zekâ araçlarının etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceği kursiyerler ile paylaşılıyor. Katılımcılara hızla gelişen üretken yapay zekâ araçları tanıtılarak; bu araçların araştırma, akademik yazım ve analiz gibi alanlardaki kullanımı gösteriliyor.

Toplam 4 oturumda gerçekleşen ve 8 ders saati süren bu eğitimde, üretken yapay zekâ araçlarının ileri seviye kullanımı hedefleniyor. Katılımcılara üretken yapay zekâ araçlarının sunduğu imkanları keşfetme imkânı sunan bu kursun, önümdeki dönemde tekrarlanması planlanıyor.

Aynı zamanda Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Hicret Yaman eğitmenliğinde açılacak ‘Yapay Zekâ Okuryazarlığı: Herkes için Yapay Zekâ Araçlarının Kullanımı Eğitimi’ ile de yapay zekâ teknolojileri tanıtılarak katılımcılara temel yapay zekâ okuryazarlığı kazandırılması hedefleniyor.