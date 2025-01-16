Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şartları uyan KOBİ’lerin, KOSGEB tarafından devreye alınan "Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme Destek Programları"na başvurmaları çağrısında bulundu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından kamuoyuyla paylaşılan KOSGEB’in uygulamaya aldığı iki yeni destek programı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından devreye alınan Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme Destek Programları ile KOBİ’lerin yenilikçi, rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini ve işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Üst limit 50 milyon TL

Yaptığı açıklamada Küresel Rekabetçilik Destek Programı’nın başvuru şartları ve kredi limitleri hakkında bilgi veren Başkan Murzioğlu, “KOBİ’lerimizin yeni teknolojileri en verimli ve başarılı şekilde kullanarak küresel pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefleyen programda işletme başına kredi alt limiti 5 milyon lira, üst limiti ise 50 milyon lira olarak belirlendi. Krediler 36 ay vadeli olacak. Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin, sistemde kayıtlı, aktif durumda ve beyanının güncel olması gerekecek. Başvuru yapacak işletmelerin, limitet veya anonim şirket statüsünde olması talep ediliyor. Hızlı büyüyen, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren ve son 3 yılda, her yıl bir önceki yıla göre ihracatı ile AR-GE harcamasını artıran işletmeler destek programına başvurabilecek. Ayrıca, yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren, orta ölçekli, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tebliğle belirlenen öncelikli ürünler listesindeki alanlara ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamına alınan işletmeler söz konusu destekten yararlanabilecek” dedi.

Ölçek büyütme ve tedarikçi geliştirme sağlanacak

Murzioğlu, Kapasite Geliştirme Destek Programı ile de KOBİ’lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu programda işletme başına kredi alt limitinin 1 milyon lira, üst limitin ise 20 milyon olarak belirlendiğini kaydeden Murzioğlu, kredilerin azami vadesinin de 36 ay olacağını hatırlattı. Murzioğlu, “Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine finansal kuruluşlarla imzalanan protokoller çerçevesinde geri ödemesiz destek sağlanacak. KOBİ’ler bu destek programından bir kez faydalanabilecek. Destekten, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan işletmeler, başvuru koşullarını taşımak kaydıyla yararlanabilecek. İşletmenin programa dahil olabilmesi için KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet veya anonim şirket statüsünde bulunması, hızlı büyüyen işletme niteliği taşıması gerekecek. Bazı özel durumlarda hızlı büyüme şartı aranmayacak. Söz konusu destekler makine, teçhizat ve kalıp, yazılım, personel ve hizmet alımı giderleri için verilecek” şeklinde konuştu.

Şartlara uyan KOBİ’ler başvursun

Murzioğlu, daha ayrıntılı bilgilerin KOSGEB web sayfasında yer alan Kapasite Geliştirme Destek Programı ile ilgili başvuruların 28 Şubat 2025’e kadar yapılabileceğini, Küresel Rekabetçilik Destek Programı’nda ise süre sınırının bulunmadığını sözlerine ekleyerek, şartlara uyan KOBİ’lerin destek programlarına başvuru yapması çağrısında bulundu.