Dijital müzik platformu Muud, Cumhuriyet’in 100. yılını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı liste ile kutluyor. Listede önemli sanatçılar tarafından seslendirilen marşların yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği parçalar da yer alıyor.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud, kullanıcılarının müzik zevklerine göre listeler oluşturmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl coşkusunu kutlayan platform, kullanıcıları için ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Şarkılar’ listesini oluşturdu.

Atatürk’ün en sevdiği eserler ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Şarkılar’da

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Şarkılar” listesinde Türkiye’nin en sevilen sanatçıları tarafından seslendirilen marşlarımız yer alıyor. Listede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok sevdiği eserler de yer alıyor.

Müzeyyen Senar, Candan Erçetin, Kıraç, Kenan Doğulu gibi önemli sanatçıların aralarında yer aldığı ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Şarkılar’ listesini dinlemek isteyen platform kullanıcıları, muud.com.tr/sl/5644728#/liste-5644728 adresi üzerinden listeye ulaşabiliyor.