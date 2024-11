Dijital müzik platformu Muud, kullanıcılarına, ‘çevrim dışı dinleme’ özelliği ile kesintisiz müzik imkanı sunuyor. Çevrim dışı dinleme özelliği sayesinde dinleyiciler uçakta, metroda internet bağlantısının olmadığı yerlerde müzik dinlemeye devam edebiliyor. İnternete ihtiyaç duymadan şarkıları kesintisiz dinleme imkanı sunan platformda, ekim ayında çevrim dışı listelere en çok eklenen sanatçı Tuğçe Kandemir oldu.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanım kolaylığı sunan özellikleriyle öne çıkıyor. Müzik dinleme deneyimini kolaylaştıran platformda dinleyiciler, kesintisiz müzik dinleyebiliyor. Çevrim dışı dinleme özelliği ile platform, her yerde kullanıcılarının yanında oluyor.

Platformun çevrim dışı dinleme özelliği ile premium kullanıcılar, şarkıları mobil cihazlarına indirerek internet bağlantısı olmadan müzik keyfine devam edebilecek. Kullanıcılar bu sayede şarkıları çevrim dışıyken dinlerken, mobil veri kullanımını azaltarak internet kotasından tasarruf sağlıyor. Ekim ayında hem en çok dinlenen yerli single kategorisinde hem de çevrim dışı listelerde Tuğçe Kandemir’in ‘Aradan Çok Yıllar Geçti’ şarkısı birinci oldu.

Ekim ayının öne çıkanları

Platformda ekim ayının öne çıkanlarında Afra’nın ‘Yasemen’ parçası, zirvenin sahibi oldu.

Listenin devamında Melike Şahin’in ‘Canın Beni Çekti’ şarkısı ikinci sırada yer alırken, Dedublüman ve Can Kazaz’ın seslendirdiği ‘Bunca Yıl’ parçası da ayın öne çıkanlar listesine girdi.

Yabancı sanatçılar listesinde ise ekim ayında en çok dinlenen isim Billie Elish oldu. Ekim ayında en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd’in ‘The After Hours’ parçası ilk sırada yer alırken, Tommy Richman’ın parçası ‘Million Dollar Baby’ ise yabancı single kategorisinde zirvenin sahibi oldu.

En çok dinlenen yerli single’lar

Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti

Semicenk – Eyvah Neye Yarar

Era7capone & Batuflex & Narco – CISTAK

Zeynep Bastık – Lan

Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi

Mabel Matiz – Kömür

Semicenk – Tek Başıma

Mavi Gri – İlaç Ol Yaralarıma

Doğu Swag & Aleyna Tilki – Bir Gün Ol Yerimde

Simge- Önümüz Yaz

En çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar- Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2

Semicenk- Karışık Kaset

Era7capone & Batuflex & Narco - CISTAK

Gülşen- BAL

Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti

Zeynep Bastık- Lan

Ebru Yaşar – Yine Çalıyor

Tarkan – Kuantum 51

Mabel Matiz – Kömür

BLOK3 – OBSESİF

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Simge

Tarkan

BLOK3

Tuğçe Kandemir

Sezen Aksu

Hande Yener

Emre Fel

İrem Derici

Zeynep Bastık

En çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd – After Hours

Billie Eilish – Don’t Smile At Me

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Eminem – Curtain Call: The Hits

Modern Talking – The Final Album

Lana Del Rey – Born To Die

Imagine Dragons – Evolve

Måneskin – RUSH!

Doja Cat – Scarlet 2 CLAUDE

En çok dinlenen yabancı single’lar

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Jain – Makeba

Rema & Selena Gomez – Calm Down

The Weeknd & Madonna- Popular (feat. Playboi Carti)

Billie Eilish – What Was I Made For?

Eminem- Mockingbird

The Weeknd – Blinding Lights

Loreen – Tattoo

David Kushner – Daylight

Harry Styles – As It Was

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Billie Eilish

Eminem

Taylor Swift

The Weeknd

Tommy Richman

Lana Del Rey

Stray Kids

Måneskin

Tiësto

Travis Scott

Çevrim dışına en çok eklenen sanatçılar

Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti

Afra – Yasemen

Zara & Burak Bulut & Kurtuluş Kuş – Rakıya Meze Oldum

Era7capone & Batuflex & Narco – CISTAK

Zeynep Bastık – Lan

Dedublüman & Can Kazaz – Bunca Yıl [Dedub Sessions]

Semicenk – Eyvah Neye Yarar

Semicenk – Geçiyor Zaman

Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi

Semicenk – Tek Başıma