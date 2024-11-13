Dijital müzik platformu Muud, kullanıcılarına, ‘çevrim dışı dinleme’ özelliği ile kesintisiz müzik imkanı sunuyor. Çevrim dışı dinleme özelliği sayesinde dinleyiciler uçakta, metroda internet bağlantısının olmadığı yerlerde müzik dinlemeye devam edebiliyor. İnternete ihtiyaç duymadan şarkıları kesintisiz dinleme imkanı sunan platformda, ekim ayında çevrim dışı listelere en çok eklenen sanatçı Tuğçe Kandemir oldu.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanım kolaylığı sunan özellikleriyle öne çıkıyor. Müzik dinleme deneyimini kolaylaştıran platformda dinleyiciler, kesintisiz müzik dinleyebiliyor. Çevrim dışı dinleme özelliği ile platform, her yerde kullanıcılarının yanında oluyor.
Platformun çevrim dışı dinleme özelliği ile premium kullanıcılar, şarkıları mobil cihazlarına indirerek internet bağlantısı olmadan müzik keyfine devam edebilecek. Kullanıcılar bu sayede şarkıları çevrim dışıyken dinlerken, mobil veri kullanımını azaltarak internet kotasından tasarruf sağlıyor. Ekim ayında hem en çok dinlenen yerli single kategorisinde hem de çevrim dışı listelerde Tuğçe Kandemir’in ‘Aradan Çok Yıllar Geçti’ şarkısı birinci oldu.
Ekim ayının öne çıkanları
Platformda ekim ayının öne çıkanlarında Afra’nın ‘Yasemen’ parçası, zirvenin sahibi oldu.
Listenin devamında Melike Şahin’in ‘Canın Beni Çekti’ şarkısı ikinci sırada yer alırken, Dedublüman ve Can Kazaz’ın seslendirdiği ‘Bunca Yıl’ parçası da ayın öne çıkanlar listesine girdi.
Yabancı sanatçılar listesinde ise ekim ayında en çok dinlenen isim Billie Elish oldu. Ekim ayında en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd’in ‘The After Hours’ parçası ilk sırada yer alırken, Tommy Richman’ın parçası ‘Million Dollar Baby’ ise yabancı single kategorisinde zirvenin sahibi oldu.
En çok dinlenen yerli single’lar
Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti
Semicenk – Eyvah Neye Yarar
Era7capone & Batuflex & Narco – CISTAK
Zeynep Bastık – Lan
Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi
Mabel Matiz – Kömür
Semicenk – Tek Başıma
Mavi Gri – İlaç Ol Yaralarıma
Doğu Swag & Aleyna Tilki – Bir Gün Ol Yerimde
Simge- Önümüz Yaz
En çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar- Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 2
Semicenk- Karışık Kaset
Era7capone & Batuflex & Narco - CISTAK
Gülşen- BAL
Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti
Zeynep Bastık- Lan
Ebru Yaşar – Yine Çalıyor
Tarkan – Kuantum 51
Mabel Matiz – Kömür
BLOK3 – OBSESİF
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Simge
Tarkan
BLOK3
Tuğçe Kandemir
Sezen Aksu
Hande Yener
Emre Fel
İrem Derici
Zeynep Bastık
En çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd – After Hours
Billie Eilish – Don’t Smile At Me
Miley Cyrus – Endless Summer Vacation
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
Eminem – Curtain Call: The Hits
Modern Talking – The Final Album
Lana Del Rey – Born To Die
Imagine Dragons – Evolve
Måneskin – RUSH!
Doja Cat – Scarlet 2 CLAUDE
En çok dinlenen yabancı single’lar
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
Jain – Makeba
Rema & Selena Gomez – Calm Down
The Weeknd & Madonna- Popular (feat. Playboi Carti)
Billie Eilish – What Was I Made For?
Eminem- Mockingbird
The Weeknd – Blinding Lights
Loreen – Tattoo
David Kushner – Daylight
Harry Styles – As It Was
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Billie Eilish
Eminem
Taylor Swift
The Weeknd
Tommy Richman
Lana Del Rey
Stray Kids
Måneskin
Tiësto
Travis Scott
Çevrim dışına en çok eklenen sanatçılar
Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti
Afra – Yasemen
Zara & Burak Bulut & Kurtuluş Kuş – Rakıya Meze Oldum
Era7capone & Batuflex & Narco – CISTAK
Zeynep Bastık – Lan
Dedublüman & Can Kazaz – Bunca Yıl [Dedub Sessions]
Semicenk – Eyvah Neye Yarar
Semicenk – Geçiyor Zaman
Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi
Semicenk – Tek Başıma