Dijital müzik platformu Muud’da ocak ayının favori listeleri açıklandı. Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur üç ayrı listede zirvenin sahibi oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift zirvedeki yerini korudu.

Türk Telekom’un müzik platformu Muud’da ocak ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Ocak ayında en çok favoriye alınan ve en çok indirilen şarkı, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Ferdi Tayfur’un "İçim Yanar" isimli parçası oldu.

Ocak ayının şampiyonu Ferdi Tayfur

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, platformda ocak ayında en çok öne çıkan yerli sanatçı oldu. Usta sanatçının "İçim Yanar" şarkısı, en çok indirilen ve en çok favoriye alınan şarkılar arasında birinci sırada yer aldı. Sanatçı ayrıca ocak ayında en çok favoriye alınan sanatçı oldu.

Taylor Swift birinciliği bırakmıyor

En çok dinlenen yabancı kadın sanatçı kategorisinde Taylor Swift, yine zirvede kendine yer buldu. David Collins ise en çok dinlenen yabancı erkek sanatçı oldu. Ocak ayında en fazla dinlenen yabancı şarkı ise Tommy Richman’ın ‘Million Dollar Baby’ parçasıydı. The Weeknd’in ‘After Hours’ albümü de yabancı albümler arasında birinciliği kaptı.

Yerli listelerin şampiyonu Semicenk

Muud’da en çok dinlenen yerli albümler, en çok dinlenen yerli sanatçılar ve en çok indirilen albümler listesinde Semicenk listenin ilk sırasında yer aldı. Tuğçe Kandemir’in "Aradan Çok Yıllar Geçti" şarkısı en çok dinlenen parça olarak öne çıktı. Ocak ayında en çok dinlenen yerli kadın sanatçı "Sezen Aksu" olurken en çok dinlenen grup ise "İkilem" oldu. Rap kategorisinde M Lisa en çok dinlenen rap kadın sanatçısı, BLOK3 ise en çok dinlenen rap erkek sanatçısı olarak listenin başında yer aldı.

En çok dinlenen yerli şarkılar

Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti

Semicenk - Geçiyor Zaman

Semicenk - Eyvah Neye Yarar

Zeynep Bastık - Lan

Afra - Yasemen

Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd - Kafamın İçi

Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde

Semicenk - Tek Başıma

Mabel Matiz - Kömür

Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun

Semicenk & Doğu Swag - Küle Dönmüşsün

Simge - Önümüz Yaz

Ferdi Tayfur - İçim Yanar

Mustafa Ceceli & Yıldız Tilbe - Aşktan Giderken

Kurtuluş Kuş & Tuğçe Kandemir - Aç Gözünü

KÖFN & Simge - Yakışıklı

En çok dinlenen yerli albümler

Semicenk - Karışık Kaset

Era7capone & Batuflex - CISTAK

Gülşen - BAL

Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti

Zeynep Bastık - Lan

Ebru Yaşar - Yine Çalıyor

Afra - Yasemen

Doğu Swag & Aleyna Tilki - Bir Gün Ol Yerimde

Semicenk - Tek Başıma

Mabel Matiz - Kömür

En çok indirilen yerli şarkılar

Ferdi Tayfur - İçim Yanar

Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti

Afra - Yasemen

Semicenk - Geçiyor Zaman

Bengü & Mustafa Ceceli - Kervan

Zeynep Bastık - Lan

Semicenk - Eyvah Neye Yarar

Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd - Kafamın İçi

Mabel Matiz - Kömür

Bengü - Saygımdan

En çok favoriye alınan sanatçılar

Ferdi Tayfur

Semicenk

Müslüm Gürses

Sezen Aksu

Ahmet Kaya

BLOK3

İbrahim Tatlıses

Mabel Matiz

Hande Yener

Tarkan

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Ferdi Tayfur

Ahmet Kaya

Sezen Aksu

Tarkan

Simge

Müslüm Gürses

Hande Yener

Tuğçe Kandemir

Gülşen

Blok3

Mabel Matiz

Zeynep Bastık

Emre Fel

Ati242

Sagopa Kajmer

Afra

Melike Şahin

İrem Derici

Soner Sarıkabadayı

En çok indirilen yerli albümler

Semicenk - Karışık Kaset

Ferdi Tayfur - Prangalar

Gülşen - BAL

Era7capone & Batuflex - CISTAK

Burak Bulut & Ebru Yaşar - Kehribar

Duman - Kufi

Melis Fis - Serdar Ortaç Şarkıları

Demet Akalın - D-POP

Tarkan - Kuantum 51

Ahmet Kaya - Dosta Düşmana Karşı

En çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd - After Hours

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Imagine Dragons - Evolve

Lana Del Rey - Born To Die

Bon Jovi - Bon Jovi Greatest Hits

Taylor Swift - The Tortured Poets Department: The Anthology

Eminem - Curtain Call: The Hits

Boney M - The Magic Of Boney M.

Metallica - The Metallica Collection

En çok dinlenen yabancı şarkılar

Tommy Richman - Million Dollar Baby

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Jain - Makeba

Miley Cyrus - Flowers

The Weeknd - Blinding Lights

Tom Odell - Another Love

The Weeknd & Madonna - Popular

Billie Eilish - WHAT WAS I MADE FOR?

Taylor Swift - Cruel Summer

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

David Kushner - Daylight

The Weeknd - Starboy

SZA - Kill Bill

LP - Lost On You

Olivia Rodrigo - Vampire

Dave & Central Cee - Sprinter

Taylor Swift - Blank Space

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Loreen - Tattoo

Travis Scott - FE!N

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

David Collins

Eminem

The Weeknd

Bon Jovi

Imagine Dragons

Metallica

Stray Kids

Billie Eilish

Tommy Richman

Miley Cyrus

Rammstein

Oliver Noah

Rihanna

Jain

INNA

Lana Del Rey

Sky Pink

BTS

Travis Scott

En çok dinlenen erkek sanatçı: Semicenk

En çok dinlenen kadın sanatçı: Sezen Aksu

En çok öne çıkan yerli sanatçı: Ferdi Tayfur

En çok dinlenen rap erkek sanatçı: BLOK3

En çok dinlenen rap kadın sanatçı: M Lisa

En çok dinlenen grup: İkilem

En çok dinlenen yabancı erkek sanatçı: David Collins

En çok dinlenen yabancı kadın sanatçı: Taylor Swift