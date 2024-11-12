Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürürürken, Mut ilçesindeki altyapı nedeniyle bozulmuş yollar da sıcak asfaltla yenilendi.

Mersin’in 13 ilçesine eşit hizmet götüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzak yakın dinlemeden her konuda fırsat eşitliği sunmaya devam ediyor. Yayla yollarından kentin en işlek caddelerine kadar her yolu ilmek ilmek dokuyan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mezitli’ye kadar yapılan hizmetlerle takdir topluyor. Uzakları yakın eden konforlu yolları yapmak için gece gündüz çalışan ekipler, Mut’un altyapı çalışmalarından dolayı yıpranan yollarını sıcak asfaltla yeniledi. Sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra yol çizgileri de tamamlanan yollar, hem daha konforlu hem de daha güvenli olarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Vatandaş ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda ekipler, Gazi İlkokulu Caddesi, İmar Sokak ve Fatma Türkon Caddesinde faaliyetlerini sürdürdü. Yol yapım ekiplerinin yol ve asfalt çalışması yaparak yenilediği diğer önemli çalışma noktaları ise Gülistan Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Sanat Caddesi TOKİ yolu oldu. Toplamda 6 Cadde ve 1 sokakta tamamlanan asfalt serim çalışmaları kapsamında 10 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yollar yenilendi.

“Yolumuz artık çok daha güzel ve konforlu oldu”

Mahalleliler adına konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Kestel, “Yolumuz çok güzel oldu. Vahap Başkanımıza bundan dolayı çok teşekkür ederiz. Koordinasyonla iletişimimiz sayesinde yollarımız yapılıyor” dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Mut için ne gerekiyorsa yaptığını vurgulayan Muhtar Kestel, “Başkanımız Mut ilçemizi gerçekten seviyor, bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mahalle halkı memnun, bizler de memnunuz” diye konuştu.