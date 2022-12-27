Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2022 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanına 584 bin 92 yolcu taşıdı. 2014 yılından bugüne taşınan yolcu sayısı ise 4 milyon 572 bin 728’e yükseldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2022 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanına 584 bin 92 yolcu taşıdı. 2014 yılından bugüne taşınan yolcu sayısı ise 4 milyon 572 bin 728’e yükseldi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve iki havaalanına sahip Muğla’da 32 araçla havaalanı taşımacılığı ile vatandaşlarına hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarından 584 bin 92 yolcu taşıdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarında yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyor. Havaalanlarına 32 otobüs ile hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014-2022 tarihleri arasında Milas-Bodrum Havaalanından 2 milyon 579 bin 750, Dalaman Havaalanı’ndan 1 milyon 986 bin 522 olmak üzere 4 milyon 572 bin 728 yolcu taşımacılığı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2022 yılında ise Milas-Bodrum Havaalanında 338 bin 857, Dalaman Havaalanı’nda 245 bin 235 yolcu olmak üzere toplamda 584 bin 90 yolcuyu taşıdı.

MUTTAŞ Havaalanı hizmetlerinden faydalanan üniversite öğrencisi Zeynel Abidin Ünsal, “Üniversite öğrencisiyim. Yaklaşık 5 yıldır MUTTAŞ hizmetinden faydalanmaktayım. Hizmet gerçekten çok güzel. Zamanında dakik olarak gidip gelebiliyorum” dedi.

Üniversite öğrencisi Nurhan Cebi ise, “Muğla’da öğrenciyim İstanbul’da oturuyorum. 4 yıldır MUTTAŞ ile havaalanına yolculuk yapıyorum. Ulaşımdan ve hizmetten gayet memnunum” diye konuştu.