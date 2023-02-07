Mersin’in Mut ilçesinden deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Mersin’in Mut ilçesinden deprem bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Mut Belediye Başkanlığı, Mut kaymakamlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarınca organize edilen kampanya çerçevesinde ilçe halkının destekleriyle toplanan 3 tır yardım malzemesi Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderildi. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Afet bölgeleri zor durumda, bizde Mut Belediyesi olarak, Mut Kaymakamlığı ile kamu kurum ve kuruluşların organizesinde yardımsever Mut halkından toplanan 3 tır dolusu yardım malzemelerini Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderdik. Ekip olarak yardım kampanyası başlattık. Mut halkı yardım için akın etti. Mutfak kiti, ısıtıcı, çadırlar, battaniye, çok sayıda kuru gıda ve birçok çeşit yardım malzemesi topladık. Ayrıca litrelerce su gönderildi” dedi.

3 tır malzeme toplanıldığını belirten İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, “Yardım toplama işimiz devam ediyor. Toplanan yardımları tüm deprem bölgelerine göndermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.