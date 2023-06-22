Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 310 üreticinin faydalanacağı proje sayesinde; ürünün marjı artacak, yoğun işgücü hafifleyecek, üreticinin girdi maliyetleri düşecek ve zamandan tasarruf sağlanacak. Bu destekle, üreticilerin ekonomisi ve gelir seviyesi artarken, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, Esençay ve Topluca mahallelerinde 12 ay boyunca çok verimli tarımsal ürünler elde edildiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin bu bölgelere önemli tarımsal destekler verdiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin, Mut’taki üreten insanlara başta sulama boruları olmak üzere, erik boylama makinesi, zeytin boylama makinesi, üzüm sıkma makinesi, zeytin eleme makinesi gibi her türlü tarımsal altyapı donanım desteği verdiğine dikkat çeken Arslan, bu sayede üretimin teşvik edildiğini ve üretim kalitesinin arttığını kaydetti.

Mut ilçesi üreticileri olarak, bu destekleri sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini sunan Arslan, “Başkanımız, Mut’un tarımsal potansiyelini önemsedi ve bize ciddi destekler verdi. Bu desteklerinin Mut halkında da çok güzel bir yansıması var. Üretim konusunda büyük bir katkı sağladı” dedi.

Özellikle verilen sulama borusu desteği sayesinde birçok arazinin sulu tarıma kavuştuğuna da dikkat çeken Arslan, “Bunlardan bir tanesi Çaltılı Mahallemiz. Çaltılı Mahallemiz bu sezonun en kaliteli kayısısını üreten bölgemiz. Bu imkânlar sağlandıkça, bu halk üretmeye ve çalışmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehrin verdiği bu destekler tam da yerine ulaşıyor. Karşılığında üretim artıyor, verim artıyor, kazanç artıyor” diye konuştu.

2020 yılından beri erik boylama makinesi desteğinin devam ettiğini söyleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendislerinden Zeynep Durmaz, “Suçatı ve Yıldızköy mahallesinden ve çevre mahallelerden, bir yılda yaklaşık 1000 ton erik üretilmektedir. Bu mahallelerden yaklaşık 310 üreticimiz bu projeden faydalanacak. Erik boylama makinesi bir saatte yaklaşık 1.5 ton erik boylama kapasitesine sahiptir. Ayrıca altı farklı boyutta sınıflandırabilmektedir. Projemiz, ürünün kar marjını artırmaktadır. Ayrıca yoğun işgücünü hafifleterek, girdi masraflarını düşürmekte ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Yenilenen ve gelişen teknolojiden üreticilerin faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Bu projeler; üreticilerin ekonomisini ve gelir seviyesini artırmakla birlikte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.