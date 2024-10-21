Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesine bağlı Çivi ve Ballı mahalleri ile Söğütözü yaylasını birbirine bağlayan 16 kilometrelik grup yolunda çift kat sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’deki her noktanın kaliteli yollara kavuşması ve vatandaşların güvenle ulaşım sağlayabilmesi için gerçekleştirdiği yol çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mut’a bağlı Çivi ve Ballı mahalleleri ile Söğütözü yaylasını birbirine bağlayan 16 kilometre uzunluğunda ve 4,5 metre genişliğindeki yolu, 7 metreye çıkarırken, çift kat sathi kaplama asfalt çalışması da gerçekleştirdi.

"Köylülerimiz için daha sağlıklı bir yolumuz oldu"

Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, Söğütözü yaylası ile Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda ilk önce altyapı, ardından da yol genişletme çalışmasının tamamlandığını belirtti. Akçay, "Hem üreticilerimiz için, hem de köy yollarını kullanan köylülerimiz için daha sağlıklı bir yolumuz oldu. 16 kilometre uzunluğundaki yolda, 4,5 metre olan yol genişliği 7 metreye çıkartıldı. Bölge halkımız, çiftçilerimiz, mahallelilerimiz çok memnun. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek" dedi.