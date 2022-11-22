Mersin’in Mut ilçesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları, şehrin muhtelif yerlerinde ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve ağaç budamayla devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri genel temizlik çalışmalarının yanı sıra olumsuz hava koşulları sonrası yol kenarlarında biriken toprak, çamur ve çeşitli atıkları da temizliyor.

Çevre temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra çevredeki boş arazilerin de temizliğini ve yol kenarındaki ağaçların budamasını da yapıyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Şehir genelinde ot biçme, çöp toplama, yol yıkama, ağaç budama, süpürme çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha temiz ve ferah bir şehirde yaşamaları için tüm çalışmalarını sürdürüyor” dedi.