Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mut Belediyesi zabıta ekipleri, "Sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren can dostlarımıza, şefkat ve merhametle yaklaşalım, haklarını birlikte koruyalım" sloganıyla sokak sokak gezerek kedi ve köpeklere mama ve su verdi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Bu faaliyeti sadece bir gün değil devamlı yapacağız" dedi.