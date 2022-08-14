Mersin Büyükşehir Belediyesinin hafta sonu etkinlikleri çerçevesinde, Mut Taşhan’da hem müzik ziyafeti hem de sinema keyfi yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hafta sonu etkinlikleri çerçevesinde, Mut Taşhan’da hem müzik ziyafeti hem de sinema keyfi yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Dairelerinin iş birliği ile Mut Taşhan’da vatandaşlar birbirinden keyifli 2 gün geçirdi. Cuma akşamı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde birçok noktada konser etkinlikleri gerçekleştiren Kent Orkestrası, pop müziğinin birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Açık havada şarkılara eşlik eden vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.

Cumartesi akşamı ise Sayapark AVM iş birliğinde ‘Luka’ filmini çocuklar ve aileleri hazırlanan açık hava sinemasında izledi. Aralarında hayatında ilk kez açık havada film izleyen çocukların da olduğu aileler, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde kurulan kadın üretici stantlarından alışveriş yapma imkanı da buldu. Kadın üreticiler de hem kültür sanat etkinliklerini takip etti hem de el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

Sayapark ve Palm City AVM’lerin Genel Müdürü Aykut Arslan, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sayapark Alışveriş Merkezi olarak beraber yürütmüş olduğumuz Mut’ta ilk sinema gösterimi için buradayız. Bizim Sayapark olarak ‘100 bin Gülücük’ proje çerçevesinde çocuklara oyuncak, kitap ve sinema etkinlikleri düzenleyerek güzel bir projeye imza attık. Bu konuda bize en büyük desteği Mersin Büyükşehir Belediyesi verdi. Başkanımız Vahap Seçer beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Mut’ta böyle bir etkinlik şimdiye kadar yoktu”

Etkinliği izleyenlerden Fatma Ayan, “Bugün buraya yeğenimi gösteri izlemeye getirdim. Mut’ta böyle bir etkinlik şimdiye kadar yoktu. İlk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Çocuklar çok mutlular. Böyle bir etkinliği düzenlediği için çocuklarımız da düşündüğü için Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böylesi etkinliklerin devamının gelmesini de diliyoruz” diye konuştu.

Nuray Kurt ise “Bizler bu tür etkinliklere çok açığız. Mut halkı olarak çok beğeniyoruz. Ben yeğenimle birlikte katıldım. Özellikle bu akşamı görmesini istedim. Böyle güzel bir ortam yaşamasını istedim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.