Mersin Mut ilçesinde parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Mersin Mut ilçesinde parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Mut Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım ihtiyacı olan parklarda çalışmalara devam ediyor. İlçenin birçok noktasında parkların oyun grupları ve zeminlerini kontrol eden ekipler, hasar gören bölgeleri yeniliyor. Parklardaki yıkama çalışmalarının ardından oyun grupları da elden geçiriliyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, parklarda özellikle gelişi güzel şekilde vatandaşların çöpleri bırakmamasını isteyerek, "Bizler her gün gerekli temizliği yapıyoruz. Bıraktığınız özellikle cam çöpler çocuklarımızın yaralanmalarına sebep olabilir. Hem sizler hem de çocuklarımız için çöpleri çöp bidonlarına koyunuz. Parkları düzenlemeye başlayan ekipler kısa süre içinde çalışmaları tamamlayacak” dedi.