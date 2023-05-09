Mersin'in Mut ilçesinde Türkiye’de tüketilen sofralık kayısının yüzde 85’ini üreterek hem ülkeye hem de bölgesine ciddi bir kazanç sağlıyor. Coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının açık alanda hasadı başlamasının ardından ilk iki hafta kilogramı 60 liradan alıcı buldu. Ancak son 2 gün de ürünün kilogram fiyatı üretici de 5 liraya kadar düştü. Toplam 77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan kayısı da bu yıl rekoltenin 150 bin ton olması beklenirken fiyatının biranda 5 TL'ye kadar düşmesi çiftçisini üzdü.

Mut-Karaman yolunda bir araya gelen üreticiler düşen fiyat nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. İşçinin günlük 400 liraya çalıştığını gübresi, ilacı birde halde komisyon parası ödediklerini aktaran çiftçiler, 5 TL'ye alınan kayısının masrafını kurtarmadığını kaydetti.

Açıklamaların ardından bazı çiftçilerin hasat ettikleri ürünleri yol kenarına dökmesi ise dikkat çekti. Mut-Karaman karayolunu kapatan vatandaşlar ilçe Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın bölgeye giderek görüşmesi sonrası yol trafiğe açıldı.