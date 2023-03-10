İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonu çerçevesinde, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz ve gönüllü meslektaşlarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. En büyük temennimiz yaraların en kısa sürede sarılmasıdır. Bizleri yalnız bırakmayarak ihtiyaç duyulan her alanda gönüllü olan meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. " dedi.