İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonu çerçevesinde, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz ve gönüllü meslektaşlarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. En büyük temennimiz yaraların en kısa sürede sarılmasıdır. Bizleri yalnız bırakmayarak ihtiyaç duyulan her alanda gönüllü olan meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. " dedi.
Mut’ta Görev Yapan Öğretmenler Hatay’da Depremzedelerin Yanında
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mut ilçesinde görev yapan 4 öğretmen, depremzede vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulan seyyar mutfaklarda görev yapmak üzere Hatay ili Altınözü ilçesine uğurlandı.
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