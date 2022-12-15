Mersin’in Mut ilçesinde, doğalgaz çalışmalarından dolayı tahribata uğrayan ana arterlerde yol bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Mut ilçesinde doğalgaz çalışmaları çerçevesinde yollarda bozulmalar meydana geldi. Bozulan ve tahribata uğrayan yollarda ise belediye ekipleri tarafından onarım yapıldığı kaydedildi.

Doğalgaz alt yapı çalışmasının tamamen bitmesinin ardından yolların tamamının yeniden yapılıp asfaltlanacağına dikkat çeken Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker," İlçemizde doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan ana arterlerde geçici kumlama yaparak çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah doğalgaz çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol çalışmalarına ağırlık vereceğiz ve ilçemizin tamamını asfalt ve parke ile yeni yollara kavuşturacağız” dedi.