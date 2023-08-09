Mersin’in Mut ilçesine bağlı Geçimliği köyünde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan gelir getirici tür ağaçlandırmaları çerçevesinde 5 yıl önce dağıtımı yapılan Antep fıstığı ağaçları meyve verirken, hasadına da başlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mut Orman İşletme Müdürlüğü Alahan İşletme Şefliği sınırlarındaki Geçimli köyünde, gelir getirici tür ağaçlandırma sahalarında Antep fıstığı hasadı başladı. Bu yıl köyde 300 ton ürün beklenirken, fıstığın kilosu çiğ hali ile 75 TL olarak ihale edildi. Antep fıstığının, orman köylüsüne yaklaşık 22,5 milyon TL katkı sağlayacağı kaydedildi.

Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış, üretim sahalarını ve üretim aşamalarında çalışan köylüleri ziyaret ederek bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.