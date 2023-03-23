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Mut-Karaman Yolunun 11 Kilometresinde bulunan alanda ceviz, iğde, incir, sofora, mazı, fıstık çamı, mavi servi türlerinden 500 fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca vatandaşlara Mut Karacaoğlan Parkında 1000 adet fidan dağıtımı yapıldı.

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