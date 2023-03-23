Mut-Karaman Yolunun 11 Kilometresinde bulunan alanda ceviz, iğde, incir, sofora, mazı, fıstık çamı, mavi servi türlerinden 500 fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca vatandaşlara Mut Karacaoğlan Parkında 1000 adet fidan dağıtımı yapıldı.
Mutta "6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı" Kuruldu
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mut Orman İşletme Müdürlüğü olarak 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı kuruldu.
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