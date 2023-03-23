Doç. Dr. Ceyhun Özçelik: “Su hayat verir, yönetilmezse hayat alır” Doç. Dr. Ceyhun Özçelik: “Su hayat verir, yönetilmezse hayat alır”

Mut-Karaman Yolunun 11 Kilometresinde bulunan alanda ceviz, iğde, incir, sofora, mazı, fıstık çamı, mavi servi türlerinden 500 fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca vatandaşlara Mut Karacaoğlan Parkında 1000 adet fidan dağıtımı yapıldı.