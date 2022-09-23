Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde, kent genelinde üretimin artması amacıyla çeşitli projelerle üreticileri desteklemeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde, kent genelinde üretimin artması amacıyla çeşitli projelerle üreticileri desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine bir nebze de olsa nefes aldırmak adına yüzde 50 hibeli mısır flake yem dağıtımına başladı.

Dağıtım töreninde bir konuşma yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Mut ilçemizde, 45'i kadın olmak üzere 279 üreticiye bu zor zamanlarında 223 bin 400 kilogram mısır flake yem desteğini sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım sektörünün yaşamış olduğu sorunları bir nebze de olsa gidermek amacıyla, tarımın her dalına destek olmaya çalışıyoruz. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine bu sene, süt sığırcılığında enerji değeri yüksek, aynı zamanda sindirilebilirliği kolay olması sebebiyle mısır flake yem desteğini seçtik” dedi.

Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş ise “Tarım ve hayvancılık alanında çok sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Özellikle hayvancılıkta süt inekçiliği şu anda dibe vurmuş vaziyette. Biz de üretici temsilcileri olarak, nereden destek alabilirsek, oraya gidip müracaatta bulunuyoruz. Bu konuda da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı mısır flake dağıtım projesini oluşturdu. Yetiştirici ile kurumlar arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

20 yıldır sığır yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Veysel Döşlü de desteğin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, “Girdi maliyetleri yüksek. Sütle yem girdileri aynı değil. Yıllardır hep çekiyoruz bunu. O yüzden zaten bu iş azalmaya başladı. 10 hayvan yetiştiren 5’e indiriyor gün geçtikçe. Girdiler yüksek olduğu için, bu tür desteklerin olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.