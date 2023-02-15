Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan deprem afetinin 10’uncu gününde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan deprem afetinin 10’uncu gününde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Karakuş şunları kaydetti: “Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden 10 ilimiz etkilendi. Asrın afeti olarak değerlendirilen bu yıkımda, arama kurtarma çalışmaları sürmekte. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin de destekleri ile deprem bölgesine ilk etapta jeneratör, ekmek, gıda ürünleri, kuru bakliyat, hijyen ürünleri, battaniye, ısıtıcı, su ulaştırdık. Barınma ihtiyacının çok önemli olduğu bölgeye yine Odamızın ve siz değerli üyelerimizin destekleri ile 30 konteyner gönderdik. Bölgemizden giden iş makinası ve yardım malzemelerine nakliye desteği sağladık. Gerek gıda gerekse diğer yardım malzemelerinin yaklaşık 12 ay boyunca devamlılığının sağlanması büyük önem arz ediyor. Bu ihtiyaçlar için yardımlarımız devam edecek. Deprem sonrasında yaklaşık 20 bin depremzedeyi Muğla’da misafir etmekteyiz. Depremzede misafirlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, Valiliğimiz ve AFAD koordinatörlüğünde, bölgemizde faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz. Gerek deprem bölgesinde, gerekse ilimizde, Odalar ve Borsalar Birliğimizin organizasyonu ile gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza kuşkumuz yok. Öncelikle depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için Muğla olarak tüm desteğimizi sürdüreceğiz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.